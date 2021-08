Das passiert, wenn du im Bett rauchst

Die Decke fing an zu brennen, der 46-Jährige konnte sie jedoch in der Dusche löschen.

Am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, kam es im 6. Stock eines Hauses in der Rosenbergstrasse in St. Gallen zu einem Mottbrand. Ein 46-jähriger Mann rauchte vor dem Einschlafen noch eine Zigarette in seinem Bett. Diese entsorgte er im Aschenbecher, welcher neben ihm auf der Matratze stand und schlief ein.