Kinostarts Juni 2022: Das passiert, wenn ein Elfjähriger zum Schurken wird

Der Trailer zu «Minions: The Rise of Gru».

«Minions: The Rise of Gru»

Es ist 1976 in den USA, eine Lehrerin fragt die Kinder einer Primarklasse, was sie werden wollen, wenn sie gross sind. Für den elfjährigen Gru (im Original gesprochen von Steve Carell, auf Deutsch von Oliver Rohrbeck) ist klar, dass er ein Bösewicht sein will.