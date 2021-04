Eine Maschine der Delta Airlines war am Dienstag auf dem Weg von Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah unterwegs nach Memphis Tennessee. 15 Minuten nach dem Start geriet ein Vogelschwarm dem Flugzeug in die Quere und zwang es zum Startflughafen zurück.

Dass Vögel in Triebwerke geraten, ist keine Seltenheit. Die Bilder der betroffenen Maschine aber zeigen, wie heftig so ein Aufprall sein kann. Die Flugzeugspitze ist mit Blut verschmiert und die Turbine, in laut Medienberichten mindestens ein Vogel geraten war, ist deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden.