Anfrage im Schwyzer Kantonsrat – Das passiert, wenn eine radioaktive Wolke über die Schweiz zieht 

Was ist zu tun, wenn eine radioaktive Wolke über die Schweiz zieht? Dies wollte ein Schwyzer Kantonsrat in einer Anfrage wissen. Die Regierung gibt Auskunft.

Darum gehts Mit dem Krieg in der Ukraine sind Befürchtungen über eine atomare Bedrohung wieder in die Köpfe der Bevölkerung zurückgekehrt.

Ein Schwyzer Kantonsrat wollte wissen, was man tun soll, wenn eine radioaktive Wolke über die Schweiz zieht.

Die Schwyzer Regierung lieferte kürzlich Antworten dazu.

In einer kleinen Anfrage wollte der Schwyzer Mitte-Präsident und Kantonsrat Bruno Beeler wissen, was zu tun ist, wenn eine radioaktive Wolke über die Schweiz zieht. Beeler verweist dabei auf den Krieg in der Ukraine, auf das stillgelegte Kernkraftwerk in Tschernobyl und das KKW in Saporischschja. Das grösste KKW Europas steht seit Anfang März unter russischer Kontrolle. Ein atomares Ereignis und damit eine radioaktive Wolke sei nicht auszuschliessen. Deshalb wollte er von der Regierung wissen, wie man die Bevölkerung vor einer radioaktiven Wolke schützen kann.

NAZ übernimmt im Notfall die Führung

«Der Kanton Schwyz kann seine Bevölkerung schützen, indem er die Massnahmen und Weisungen der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) umsetzt», so die Regierung in ihrer Antwort. Die NAZ ist die Fachstelle des Bundes für ausserordentliche Ereignisse (Chemieunfälle, Staudammbrüche, Naturgefahren, etc.) und übernimmt auch bei radiologischen Vorfällen die Führung. Für KKW-Unfälle hat sie auch ein Schutzkonzept erarbeitet. «Dieses kann auf andere radiologische Ereignisse wie z. B. ein nuklearer Angriff in einem nahen Staat verwendet werden», heisst es.

Zuerst werden Behörden gewarnt, damit diese bereit für den Einsatz sind. Auch die Bevölkerung wird informiert. «Die Alarmierung der Bevölkerung wird ausgelöst, wenn mit der Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umwelt und der Gefährdung der Bevölkerung zu rechnen ist, was Schutzmassnahmen nötig machen kann», so die Regierung. Alarmiert wird etwa über Sirenen, Informationen gibts via Radio und die Alertswiss-App. Kantone und Gemeinden setzen schliesslich von der NAZ angeordnete Massnahmen wie etwa Evakuationen um.

Verschiedenste Massnahmen zum Schutz

Im Schutzkonzept der NAZ werden vier Phasen definiert: Vorphase, Wolkenphase, frühe Bodenphase und späte Bodenphase. Je nach Vorfall kann es auch mehrere sich wiederholende Wolkenphasen geben. Dabei besteht Gefahr durch Bestrahlung von aussen und Kontamination der Haut. Auch zu interner Bestrahlung kann es kommen, wenn man radioaktive Stoffe einatmet. Zu dieser Zeit soll man im Innern des Hauses bleiben oder sich in einen Schutzraum begeben: «Durch den Aufenthalt im Haus bzw. im Keller oder Schutzraum kann die zu erwartende Dosis um das 10- bis 50-fache reduziert werden.» Bekanntgegeben wird die Schutzraumzuweisung in Schwyz erst im Notfall.