Verkehrsunfall in Ohio, USA - Das passiert, wenn man Gott das Steuer zumutet

Eine 31-jährige Frau fuhr mit 160 Kilometer n pro Stunde bei R ot üb e r e ine Kreuzung und verursachte dabei einen Unfall. Der Polizei erklärte sie, dass sie « ihren Glauben an Gott » testen wollte.

Die Überwachungskameras der Verkehrspolizei von Beachwood im US-Staat Ohio haben eine wilde Szene im Strassenverkehr aufgezeichnet: Ein dunkles Auto kam über eine Hauptstrasse mit 160 Kilometern pro Stunde angerast, fuhr über R ot üb e r e ine Kreuzung und prallte in einen korrekt fahrenden Wagen.

Die Insassen beider Fahrzeuge ha tt en Glück , wie «Fox News» berichtet . Der dunkle Wagen riss beim R oten nur die Stossstange ab - der Fahrer blieb unverletzt. D och das Unfallauto drehte sich mehrmals mit hoher Geschwindigkeit, prallte zunächst in einen Strommast, dann in ein anderes Auto und schliesslich in ein Haus.