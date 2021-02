Dass Schweine intelligenter sind, als sie auf den ersten Blick wirken, ist bereits seit langem bekannt. Tatsächlich könnten die kognitiven Fähigkeiten der Tiere aber noch weit darüber hinaus gehen, was die Wissenschaft bisher angenommen hat. Dies zeigt eine neue Studie, die an der Purdue Universität in den USA durchgeführt und in «Frontiers in Psychology» veröffentlicht wurde.