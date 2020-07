Neu im Kino

Das passiert, wenn Schulkinder auf Philosophie treffen

In einer Dokumentation denken Kinder über die grossen Fragen des Lebens nach, ein Netflix-Star ist als Übersetzer gefangen in einem Bunker – und weitere Filme, die neu im Kino laufen.

«Le Cercle des petits philosophes»

«Ich will nicht erwachsen werden, denn wenn man erwachsen wird, ist man dem Tod nahe. Man dreht nur eine Runde, dann ist alles vorbei», sagt ein Schüler, der mit seinen Gspänli im Kreis sitzt.

Das bestätigt den französischen Philosophen und Autor Frédéric Lenoir – er ist überzeugt davon, dass alle Kinder philosophisch sind: «Einige bleiben so, während andere diese Fähigkeit zum Staunen und Hinterfragen verlieren», erklärt er gegenüber RTS.

Philosophie soll befreien



Ein Jahr lang hat Lenoir Kinder an zwei französischen Grundschulen in Meditation und Philosophie unterrichtet. Dadurch will er den Schülerinnen und Schülern Werkzeuge geben, um ihre Emotionen zu verstehen.