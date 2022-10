Basel: «Das Personal an den Plauderkassen wird arg überbelastet»

Freude bei der Kundschaft und beim Personal: So lief der Start der Plauderkasse in der Gundelitor-Migros.

In Basel gibt es zwei Plauderkassen, an denen sich das Personal explizit Zeit nimmt für Smalltalk mit der Kundschaft.

So erreichte die Redaktion auch ein Schreiben eines Lesers, der die Plauderkasse nur «vordergründig gut» findet. «Das Kassenpersonal hat keinerlei psychologische Ausbildung und wird dadurch arg überbelastet», schreibt er. «Sie müssen über irgendwelchen Smalltalk-Bullshit plaudern, den sie nicht abwehren können», nervt er sich und fordert die Migros auf, das «Experiment» baldmöglichst zu beenden. Auch in den Kommentaren wird vereinzelt kritisiert, dass Verkaufspersonal nicht als Ersatz für den Psychologen herhalten könne.

Das stimmt nicht ganz. «Unser Personal ist geschult», stellt Moritz Weisskopf, Mediensprecher der Migros Basel, klar. «Die Mitarbeitenden werden vorbereitet und sind freiwillig an der Plauderkasse.» Weiter verweist Weisskopf auf freiwillige Helfende des Vereins Gsünder Basel, die in der Filiale ebenfalls bereitstehen. Diese seien ebenfalls geschult und könnten im Bedarfsfall an andere Angebote vermitteln.

Zukunft der Plauderkasse noch offen

«Ich hoffe, die Plauderkasse gibts bald überall in der Migros – gerade in der heutigen Zeit, in der niemand mehr Zeit füreinander hat», wünscht sich Userin Manu auf Tiktok. Das ist indes noch offen. In Basel ist das Pilotprojekt Plauderkasse vorerst auf sechs Monate befristet. Neben der Migros nimmt eine Toppharm-Apotheke daran teil. Finanziert wird das Projekt vom Basler Gesundheitsdepartement und der Christoph Merian Stiftung. Eine Weiterführung sei aber möglich.