Pfingstwetter meint es gut mit uns – und es wird noch wärmer

Auch Wandern, des Schweizers liebste Freizeitbeschäftigung, ist dank den warmen Temperaturen möglich. Und es bleibt warm. So kann beispielsweise am Pfingstmontag …

Der Start ins Pfingstwochenende bringt viel Sonne mit. Am Samstagnachmittag kann es zwar vereinzelt Quellwolken über den Bergen und im Süden geben, dann steigt vor allem in der Sonnenstube der Schweiz die Schauergefahr etwas an.

Am Sonntag erreichen die Temperaturen im Norden dann «nur» noch um die 23 Grad, bevor es dann mit dem Start in die neue Woche wieder wärmer wird. Am Pfingstmontag sind Temperaturen um die 24 Grad zu erwarten, im Süden sind es rund 25 Grad. Und so soll es auch bleiben: Die Prognose besagt, dass es nächste Woche sommerlich warm wird, mit viel Sonnenschein und vereinzelten Quellwolken.