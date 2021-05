«Das Porsche Artcar bekommt einen schönen Platz in meiner Garage»

Das Porsche Taycan Artcar

Zur Unterstützung Schweizer Kulturschaffender hat der renommierte US-Künstler Richard Philips den rein elektrischen Porsche Taycan mit seinem berühmten, grossformatigen Bild «Queen of the Night» folieren lassen. Das Bild «Queen of the Night» von Philips entstand in Anlehnung an den bekannten Schweizer Maler Adolf Dietrich, der vor allem für seine Landschaftsbilder berühmt war. Während der von RM Sotheby’s durchgeführten Onlineauktion gingen weltweit insgesamt mehr als 50 Gebote ein. Der gesamte Versteigerungserlös kommt dem gemeinnützigen Schweizer Verein Suisseculture Sociale zugute.