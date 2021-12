Priis-Chlepfä 2022 – Das Priis-Chlepfä soll wieder stattfinden 

Nach einer Corona-bedingten Zwangspause soll am 6. Januar das 54. Priis-Chlepfä stattfinden.

Nach einer Zwangspause dieses Jahr soll die Schwyzer Meisterschaft im Chrüzlistreich auf dem Hauptplatz in Schwyz am sechsten Januar 2022 wieder stattfinden. Weil das 54. Priis-Chlepfä ohne Zertifikatspflicht durchgeführt wird und somit nur maximal 300 Personen inklusive Teilnehmende erlaubt sind, werden keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, wie der «Bote der Urschweiz» in der Ausgabe von Freitag berichtet.