Luzern: Das Problem fehlender Ärzte erreicht nun die Städte

In Luzern bleibt eine Hausarztpraxis wohl geschlossen, nachdem der ärztliche Leiter gekündigt hat. Die Praxisleitung findet schlicht keine Nachfolge. Ein Problem, das in Zukunft wohl immer grösser wird.

Darum gehts Im Luzerner Stadtteil Littau schliesst eine der letzten Arztpraxen.

Trotz intensiver Suche fand man keinen Ersatz für den ärztlichen Leiter.

Die Suche nach Personal wurde durch erschwerte Zulassungsbedingungen für ausländisches Arztpersonal zusätzlich erschwert, heisst es vonseiten der Praxis.

Die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern versucht schon seit Jahren, dem Ärztemangel zu begegnen.

Förderprogramme können das Problem nur entschärfen, sagt der Geschäftsführer der Luzerner Ärztegesellschaft. Für eine dauerhafte Lösung sei die Politik gefordert.

Im Luzerner Stadtteil Littau schliesst eine der letzten Arztpraxen. Zwar steht auf der Webseite der Praxis Clinis-Praxis momentan, dass diese bis Ende August wegen Betriebsferien geschlossen ist, doch danach wird sie wohl nicht mehr öffnen. Denn: Der ärztliche Leiter der Praxis, Alexander Pluntke, werde «aus familiären Gründen» zurück nach Deutschland in seine Heimat gehen, schreibt die «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel).

«Wir kämpfen dafür, dass wir noch jemanden finden, aber es ist eine Mammutaufgabe», sagt Ralph Hess, administrativer Leiter der Praxis und Spitalexperte. Hess hofft, dass man noch eine Lösung finden wird. Rund 1300 Patientinnen und Patienten müssen sich sonst eine neue Praxis suchen.

Wieso ist es offenbar so schwierig, eine Arztpraxis mit Ärztinnen und Ärzten zu besetzen?

Hess sprich von Hürden, die Anfang 2022 eingeführt wurden und die Suche erschweren. So gibt es neue Zulassungskriterien für Ärztinnen und Ärzte, die ihre Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) abrechnen möchten. Auch gibt es neue Kriterien für Personal, das eine Berufsausübungsbewilligung beantragen will. «Wollen ausländische Ärzte und Ärztinnen in die Schweiz kommen, müssen sie mindestens drei Jahre in einem universitären Spital oder in einem Zulassungsspital arbeiten, bevor sie im freien Markt arbeiten dürfen», sagt der Spitalexperte. «Das hat zur Folge, dass wir nun vor einem massiven Mangel an Hausärzten stehen. Wir finden unter anderem wegen dieser Regelung keine Nachfolge», so Hess weiter.

«Ich weiss nicht, woran es genau liegt, dass wir niemanden finden, der aus einem Spital in eine Hausarztpraxis wechseln will», so der Leiter. «Wir können eine 41-Stunden-Woche bieten und sechs Wochen Ferien. Teilzeitarbeit wäre ebenfalls möglich.» Auch administrative Arbeiten müssen Interessierte in der Praxis nicht erledigen. Ärztinnen und Ärzte würden «wohl lieber im Spital unter unregelmässigen Arbeitszeiten leiden, als mehr auf ihre Work-Life-Balance zu schauen. Die Leute scheinen lieber als Spezialisten arbeiten zu wollen, wo sie etwas mehr verdienen können. Deswegen benötigen wir Korrekturen im Gesundheitssystem», so Hess.

«Der Mangel an Fachpersonal beschäftigt uns schon lange», sagt Ueli Zihlmann, Geschäftsführer bei der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern. In ländlichen Regionen sei das Problem noch akuter als in der Stadt. «Wir versuchen schon seit 2011 mit dem Praxisassistentenprogramm, dem Hausärztemangel zu begegnen», sagt Zihlmann. Durch dieses Programm soll die Weiterbildung von Personal zu Grundversorgern gefördert werden. Trotzdem sagt Zihlmann: «Damit können wir das Problem lediglich entschärfen, lösen können wir es nicht. Es werden seit Jahren schlicht zu wenig Leute ausgebildet. Der Zulassungsstopp, der Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, verschärft das Problem weiter.»

In der Vergangenheit habe man den Mangel stückweise kompensieren können durch Fachpersonal aus dem Ausland. «Mittlerweile sind insbesondere in Deutschland die Bedingungen wieder attraktiver geworden, weshalb auch wieder Ärzte aus der Schweiz weggehen.» Hier sei die Politik in der Pflicht. Zihlmann verweist darauf, dass im Bundesparlament entsprechende Bestrebungen laufen. So hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates eine parlamentarische Initiative lanciert, durch die bei einer Unterversorgung Ausnahmen von den Regelungen zum Zulassungsstopp möglich werden sollen.