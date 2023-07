Flawil: Frau von Hund angegriffen – das sagen Passanten

Kampfhundeverbot und Rasselisten

Der schreckliche Tod des sechsjährigen Süleyman schockierte die Schweiz. Am 1. Dezember 2005 zerfleischten drei American Pitbull-Terrier den Buben auf dem Weg in den Kindergarten. Der Fall aus dem zürcherischen Oberglatt warf hohe Wellen. Als erster Kanton führte der Kanton Wallis im Jahr 2006 eine kantonale Rasseliste ein, in der die Haltung gewisser Rassen verboten wurde. Drei Jahre später nahm das Zürcher Stimmvolk ein Kampfhundeverbot an. Seit 2010 gilt ein Verbot für den Erwerb, die Zucht und den Zuzug von Hunden mit erhöhtem Gefahrenpotenzial. Darunter fallen etwa Rassen wie der American Pit Bull Terrier und der American Staffordshire Terrier. Eine bundesweite einheitliche Rasseliste wurde bisher im Parlament abgelehnt. Neben Wallis und Zürich kennen auch Genf und Freiburg generelle Haltungsverbote für bestimmte Rassen. Mittlerweile führen 13 Kantone unterschiedliche Rasselisten. Zudem wurde Anfang 2017 das nationale Obligatorium für Hundekurse aufgehoben. Seither bestimmt jeder Kanton selber, welche Auflagen für Hundehalterinnen und Hundehalter gelten.