Der Kanton Graubünden will das Beverinrudel entfernen lassen

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte die Bündner Wildhut zwei Jungtiere des problematischen Beverinrudels erledigen . Die beiden Wölfe konnten auf der Stutzalp in unmittelbarer Nähe einer Schafherde erlegt werden. Das Ziel des Kantons bleibt aber die Entfernung des gesamten Rudels.

Die Erlegung des gesamten Rudels ist notwendig

«Das Problem ist nicht gelöst»

Übergriff auf eine Mutterkuh war unrealistisch

«Herdenschutz bleibt zentral»

Für Pro Natura ist klar: «Die Wölfe haben ein Existenzrecht, das nicht verhandelbar ist.» Nathalie Rutz, Medienverantwortliche bei Pro Natura, nimmt zur Situation Stellung. «90 Prozent der Risse passieren in ungeschützten Herden und die Zahl gerissener Tiere pro Wolf ist in der Schweiz rückfällig, was zeigt, dass Herdenschutzmassnahmen zunehmend greifen», so Rutz.