Das Problem mit der Gesichtserkennungs-Technologie

Gesichtserkennung in der Schweiz

Biometrische Daten – dazu gehören unter anderem das Gesicht oder Fingerabdrücke – gelten in der Schweiz als Personendaten, wie die NZZ erklärt. Diese werden hierzulande durch das Datenschutzgesetz stark geschützt, was für Gesichtserkennungs-Tools eine grosse Einschränkung bedeutet. Der Staat darf die genannten Daten also nur bearbeiten, wenn dies ein Gesetz erlaubt oder eine Verordnung dazu besteht. Eine Person muss ausserdem stets selbst entscheiden können, ob ihre Daten weitergegeben werden dürfen oder gespeichert werden sollen. Darüber hinaus verwendet die Polizei in der Schweiz keine Gesichtserkennungs-Software, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich gegenüber 20 Minuten bestätigt.