«Pucherl»: Steyr-Puch 650 T auch heute noch ein ideales Auto für die Berge

Um Österreichs Autobedarf nach dem Krieg decken zu können, schloss Steyr-Daimler-Puch 1948 einen Kooperationsvertrag mit Fiat, der den Lizenzbau aktueller Turiner Modelle in Graz erlaubte. Da die Modellwechsel in der Steiermark stets dem italienischen Zyklus folgten, hatten die Österreicher ab 1957 auch den Topolino-Nachfolger Nuova 500 im Programm. Der war jedoch mit seinen 13,5 PS entschieden zu schwach für österreichisches Bergland, sodass Steyr-Daimler-Puch nur die Rohkarosserie samt Vorderachse vom italienischen Original übernahm. Statt des aufrechten Parallel-Twins aus Turin erhielt der Grazer Kleinwagen mit dem etwas umständlichen Namen «Steyr-Puch 500 Modell Fiat» einen luftgekühlten Zweizylinder-Boxer mit Querstromköpfen und halbkugelförmigen Brennräumen, der «satte» 16 PS leistete.

Mit Roll- oder Blechdach

Weil Passfahrten aber nicht nur mehr Kraft, sondern auch häufige Gangwechsel erfordern, erhielt der Steyr-Puch ein teilsynchronisiertes Vierganggetriebe (II. bis IV.), während der Fiat Zeit seiner Produktion ohne Synchronisierung auskommen musste. Wie das italienische Original war auch der Steyr-Puch 500 zunächst nur als Cabriolimousine mit langem Rolldach erhältlich. 1959 kamen zwei weitere Modelle ins Programm: Der 500 D mit festem Blechdach sowie die Luxus-Ausführung 500 DL, die neben zusätzlichem Chromschmuck und grösseren vorderen Blinkern auch so etwas wie Heckflossen in Form von verlängerten Rückleuchten trug. Eine Kombiversion folge 1960. Deren 660-Kubik-Motor war ab 1962 war auch in der Limousine erhältlich, die als 650 T daraufhin den 500 DL ablöste. Zwei Jahre später erschien der heisse, 27 PS starke 650 TR («Rallye»). Den Gipfel der Leistungs-Eskalation bildete 1967 der Steyr-Puch 650 TR II, der es dank schärferer Nockenwelle und Sportauspuff auf giftige 40 PS brachte.