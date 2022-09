Birrwil AG : «Das Rad knallte gegen die Mauer, als hätte es eine Explosion gegeben»

Während der Fahrt auf der Bergstrasse in Birrwil AG hat ein Traktor am Dienstag ein Vorderrad verloren. Dieses krachte rund 300 Meter weiter in die Fassade eines Hauses. Die Bewohnenden hatten Glück, dass sie nicht verletzt wurden.