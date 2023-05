USA: Rätstel um «Koffer-Lady» nach 54 Jahren gelöst

Eine junge Frau wurde in Plastik verpackt in einem Koffer auf einem Feld in St. Petersburg abgestellt. Jahrelang versuchten die Ermittler die Identität der Leiche zu bestimmen – stets erfolglos.

An Halloween im Jahre 1969 machte die Polizei aus Florida einen gruseligen Fund: Sie stiess in einem Feld in St. Petersburg nahe der Grossstadt Tampa auf die Leiche einer jungen Frau, die in Plastik verpackt in einem Koffer abgestellt wurde. Ihre Identität konnte nie geklärt werden – bis heute.