Wasser und Schlamm

Das Rätsel vom Lötschberg ist gelöst

Wassereinbrüche im Basistunnel brachten Passagiere in grösste Gefahr. Jetzt ist klar, was die Ursache war.

«Sehr fragwürdig»

Die Leitung wurde erstellt, um das über dem Tunnel liegende Dorf St. German mit Wasser zu versorgen. Die Vortriebsarbeiten liessen dort zwei Quellen versiegen. Fachleute wie Tunnelbauexperte und ETH-Dezent Heinz Ehrbar bezeichnen das damalige Vorgehen der Ingenieure als «sehr fragwürdig» und «schwer nachvollziehbar», wie die Zeitung weiter schreibt. Es sei höchst riskant, Wasser in eine Tunnelröhre zu leiten, in der Hochgeschwindigkeitszüge verkehren, so Ehrbar.

Aus diesem Grund wehrte sich die Alptransit Gotthard beim Bau des Basistunnels gegen Pläne, den Tunnel aus Kostengründen nur teilweise abzudichten. Die Alptransit BLS will kommende Woche an einer Medienkonferenz detailliert über die letzten Erkenntnisse informieren. Zuletzt bezifferte das Bahnunternehmen den Schaden auf mindestens 2,5 Millionen Franken. Bis im Herbst will die BLS dem Bundesamt für Verkehr ein Konzept vorlegen, wie sie den Schaden dauerhaft beheben will.