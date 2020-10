Til Schweiger am ZFF«Das Rampenlicht habe ich wirklich nicht vermisst»

Til Schweiger verrät 20 Minuten am Zurich Film Festival unter anderem, dass die Schweiz fast seine Wahlheimat geworden wäre.

Schon zweimal musste er seinen Auftritt absagen, nun hat es endlich geklappt: Til Schweiger (56) ist am Freitagabend erstmals ans Zurich Film Festival gekommen, um einen Golden Eye Award für seine beruflichen Erfolge entgegenzunehmen und seine neue Tragikomödie «Gott, du kannst ein Arsch sein!» vorzustellen.

Bei seinem Gang über den grünen Teppich hat der deutsche Schauspieler 20 Minuten verraten, was vorher bei ihnen Gesprächsthema war: Ein möglicher Umzug in die Schweiz.

Er hat Schweizer Immobilien angeschaut

«Ich liebe die Stadt, ich mag die Zürcher und ich bin gerne hier», so Schweiger, der schon in mehreren Hollywood-Produktionen mitgewirkt hat. Er könne sich sogar vorstellen, ausserhalb der Zürcher Stadt zu wohnen. Der Filmstar packt dabei aus, dass es vor Jahren fast einmal dazu gekommen ist: «2004 haben wir uns in der Schweiz tatsächlich Immobilien angeschaut – und uns dann aber für Hamburg entschieden.»