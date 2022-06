Kanton Bern: Restaurant Bären in Ins steht in Flammen

In der Gemeinde Ins im Kanton Bern steht das Hotel Bären im Grossbrand.

In der Gemeinde Ins im Kanton Bern ist am Dienstagabend ein Grossbrand im Restaurant Bären ausgebrochen. Das Gebäude in der Altstadt steht im Vollbrand, Einsatzkräfte versuchen die Flammen zu löschen. Ein News-Scout berichtet: «Rasch hörte man Sirenen und noch immer fahren ständig Feuerwehrautos vorbei. Der Dachstock brennt lichterloh.»