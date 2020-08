Corona

«Das Risiko von Dampfern steigt wirklich stark an»

Raucher gelten als besonders anfällig für schwere Covid-19-Verläufe. Für Vaper haben Forscher der Elite-Universität Stanford nun ähnlich schlechte Nachrichten.

Schon früh in der Pandemie appellierten Lungenexperten an Raucher, am besten sofort mit dem Rauchen aufzuhören. «Es gibt viele Hinweise darauf, dass das Rauchen einer der grossen Risikofaktoren dafür ist, dass man viel stärker vom Coronavirus betroffen ist oder sogar stirbt», sagte etwa der deutsche Europapolitiker und Arzt Peter Liese .

Laut Forschern um Bonnie Halpern-Felsher, Professorin für Kinderheilkunde an der Stanford School of Medicine, muss die Warnung auch auf E-Zigi-Dampfer ausgeweitet werden. Denn wie das Team im «Journal of Adolescent Health» schreibt, erkranken Teenager und junge Erwachsene, die regelmässig vapen, entscheidend häufiger und schwerer an Covid-19 als gleichaltrige Nichtraucher.