Das Rote Kreuz will, dass du dich in Shooter-Spielen an die Kriegsregeln hältst

In den Games auch den Feinden helfen? Das will das Rote Kreuz in einer neuen Kampagne.

So will man die Spieler für das humanitäre Völkerrecht sensibilisieren.

Keine Kriegsverbrechen mehr in virtuellen Welten: Das fordert das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC). Wer also Games wie «Call of Duty», «Fortnite», oder «Counter-Strike» spielt, soll sich an die Regeln des Krieges halten. Diese Kriegsregeln sind auch als humanitäres Völkerrecht bekannt, ihr Ziel: Die Menschlichkeit in bewaffneten Konflikten aufrechterhalten, um Leiden zu verringern und Leben zu retten. Doch was haben diese im Virtuellen verloren?