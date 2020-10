Der Bundesrat hat heute über neue Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus entschieden. Auch für die Restaurants und Bars gelten neue Regeln. So gilt für die Betriebe eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr. Zudem dürfen an den Tischen neu nur noch 4 Gäste sitzen. Neu muss auch in den Aussenbereichen von Restaurants und Bars eine Maske getragen werden. Clubs müssen ganz schliessen.

Sie spricht wegen der Sperrstunde von einem Nachtleben-Lockdown. Die Nachtkulturunternehmen seien nun als Erste von einem «zweiten Lockdown» betroffen. Diese könnten seit mehreren Monaten aufgrund der Corona-Regeln nur stark eingeschränkt wirtschaften. Das bringe jedes noch so gesunde Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten. «Die Reserven neigen sich dem Ende zu, die Covid-19-Kredite sind aufgebraucht», so die Kommission. Sie fordert daher Unterstützung. Dazu gehörten eine nationale Regelung bei den Geschäftsmieten, Entschädigung für Kulturunternehmen und die sofortige Umsetzung der Härtefallmassnahmen für Betriebe kurz vor dem Kollaps. Ansonsten drohe ein kultureller Kahlschlag in der Stadt Zürich.

Die Bar- und Clubkommission Zürich hat für die neuen Massnahmen des Bundes Verständnis, wie sie in einer Mittelung schreibt. Zwar sei die Nachtkulturbranche dadurch betroffen. Es sei aber wichtig, dass der Bund mit seinem Entscheid, auch Clubs und Tanzlokale zu schliessen, nun für eine klare Situation sorge. Dennoch:«Durch die Polizeistunde vergrössert sich der Kreis der Gastronomiebetriebe, deren Wirtschaftlichkeit durch die Covid-19-Schutzmassnahmen nicht mehr gegeben ist», so die Kommission weiter.

Für den Gastronomen Péclard ist vor allem die ausgeweitete Maskenpflicht schwierig. «Da kommt doch niemand mehr in die Innenstadt, um zu essen oder zu trinken.» Die Menschen hätten immer mehr Angst, sich anzustecken. Schon jetzt habe man in der Stadt keine Gäste mehr. Das sei seit der Ausweitung der Maskenpflicht am 19. Oktober schon so. Die Umsätze in den Beizen sind entsprechen eingebrochen. «Mit den neuen Regeln wird das nun noch schlimmer werden», so Péclard.