Adela, Vujo, Dina und Co. – Das sagen die Ehemaligen zur neuen Bachelorette Yuliya Benza

Darum gehts Yuliya Benza ist offiziell die Bachelorette 2022, wie der Sender nun in einer Mitteilung bestätigte.

Die 28-jährige Zürcherin mit ukrainischen Wurzeln wird ab dem 25. April auf 3+ ihre Rosen verteilen.

20 Minuten hat bei ihren Vorgängerinnen und Vorgängern nachgefragt, was sie vom Neuling in der «Bätschi»-Familie halten.

Dina Rossi (30) – «Die Liebe im Fernsehen gibt es»

Die Bernerin ist aktuell die Einzige aus der ganzen Bachelor- und Bachelorette-Familie, bei der die TV-Liebe noch hält. «Ich würde jederzeit wieder mitmachen. Die Liebe im Fernsehen gibt es wirklich. Durch die Show habe ich den tollen Mann an meiner Seite kennengelernt», sagt die 30-Jährige. Ihre Nachfolgerin kennt sie hingegen noch nicht persönlich – sie in den sozialen Medien willkommen zu heissen, liess sie sich allerdings nicht nehmen. «Yuliya wünsche ich, dass sie das findet, wonach sie sucht.»

Vujo Gavric (36) – «Sie soll die Teilnahme geniessen»

Mit seinen Sprüchen wurde er 2013 zum ultimativen Kult-Bachelor. Diesen Status trägt er noch immer mit Stolz: «Es gab bisher nur einen, der vom Publikum geliebt wurde – und das bin ich. Die Neue erreicht das nur, wenn sie sich nicht verstellt», sagt der 36-Jährige. Dass man in der TV-Show die grosse Liebe sucht, belächelt der Zürcher. Sollte dies aber das Ziel der gebürtigen Ukrainerin sein, wünsche er ihr nur das Beste. «Die Teilnahme soll sie geniessen, es ist eine prägende Lebenserfahrung und Erinnerung, die für immer bleibt.»

Chanelle Wyrsch (25) – «Ich spüre Temperament – das ist gut»

Die Bachelorette 2020 ist sich sicher, dass die Männer aus ihrem Cast mit Yuliya zufrieden sein werden. «Sie sieht sehr attraktiv und vor allem sympathisch aus. Aber auch ein gewisses Temperament ist spürbar – und das ist gut», sagt die 25-Jährige. Primär soll Yuliya aber den Fokus auf Spass legen und jeden Augenblick geniessen. «Ich kenne sie nicht und weiss nicht, worauf ihr Fokus liegt. Wenn sie ihr Business promoten will, wird sie dies machen können, aber dabei soll sie trotzdem der Liebe eine Chance geben, denn sie ist in einer speziellen Position, in der sie sich aussuchen kann, wen sie kennenlernen will.»

Patric Haziri (32) – «Für viele Männer ist sie eine Traumfrau»

Als Junggeselle verteilte der Zürcher 2019 seine Rosen. Er ist sich sicher: «Für viele Männer ist Yuliya eine Traumfrau.» Doch: «Wenn ich ihr Insta-Profil anschaue, wirkt es, als ob sie nach Perfektion strebt, weshalb sie weniger natürlich erscheint.» Am Publikumserfolg der Beauty-Unternehmerin zweifelt der Beau allerdings nicht. «Da das Aussehen nicht alles ist, muss sie es im TV schaffen, sympathisch und empathisch rüberzukommen.»

Adela Smajic (29) – «Ich vermute einen tiefgründigen Charakter»

«Sie scheint eine attraktive, junge Frau zu sein, die auf ihr Äusseres achtet. Ihr Insta-Profil lässt aber auch einen tiefgründigen Charakter vermuten, das finde ich schön», meint die Junggesellin von 2018. Gleichzeitig sei es gut möglich, dass Yuliya ihr Business pushen will. Dies sei allerdings nachvollziehbar und keineswegs verwerflich. Man solle immer alle Chancen nutzen, die einem das Leben gibt – so auch die, sich zu verlieben. «Ich freue mich, sie kennenzulernen und Yuliya in der Bachelorette-Familie willkommen zu heissen!»

Clive Bucher (29) – «Sie muss charakterlich überzeugen»

«Optisch wird sie definitiv erfolgreich sein», ist sich der Bachelor aus dem Jahr 2018 sicher. Dies alleine reiche aber nicht aus: «Erst wenn sie es schafft, charakterlich zu überzeugen und dabei Grips zeigt, stehen ihr Türen für die Zukunft offen.» Weiter meint der Aargauer, dass sie sich darauf einstellen muss, dass sie sowieso nicht von allen gemocht wird – entsprechend gäbe es keinen Grund, sich zu verstellen. Viel mehr soll sie zu 100 Prozent auf Authentizität setzen.

Zaklina Bäbler (33) – «Ich wollte Yuliya als Nachfolgerin vorschlagen»

«Ich folge Yuliya schon lange auf Instagram und wollte sie vor einiger Zeit als Bätschi-Nachfolgerin vorschlagen, weil ich sie so schön finde. Da sie aber mit ihrem Salon viel beschäftigt scheint, habe ich es gelassen», erinnert sich die Bachelorette aus dem Jahre 2016. Doch sie ist nach wie vor davon überzeugt, dass sie ihren Weg gehen und die Sendung meistern wird. «Sie weiss, worauf sie sich einlässt. Auf sie wartet eine unvergessliche, aber auch anstrengende Zeit», so die 33-Jährige.

Alan Wey (35) – «Ob es funkt oder nicht, es lohnt sich»

Als vorletzter Bachelor weiss der Luzerner ganz genau, worauf es ankommt. «Yuliya soll die Chance nutzen, um allen da draussen zu zeigen, wer sie wirklich ist und nicht, wer sie gerne wäre», sagt der 35-Jährige. Sollte sie dies schaffen, sehe er grosses Potenzial in ihr. Persönlich kennt Alan die Neue in der Runde noch nicht, doch die beiden hatten via Instagram bereits in der Vergangenheit Kontakt. «Mitzumachen heisst Erinnerungen und Freundschaften fürs Leben zu schaffen. Egal ob es mit der Liebe klappt oder nicht, es lohnt sich!»