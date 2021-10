Geplante Impf-Offensive – Bersets Impf-Gutscheine fallen bei den Kantonen durch

Die meisten Kantone lehnen den Vorschlag, Gutscheine im Wert von 50 Franken an Personen zu verteilen, die andere von der Impfung überzeugen konnten, ab.

Mehrere Massnahmen sollen die Impfquote in der Schweiz steigern.

Der Bundesrat möchte die Impfquote in der Schweiz mit einer Offensive noch einmal deutlich steigern. Denn die Schweiz ist im Rückstand: «Die Schweiz hat eine der tiefsten Impfraten in Europa», gibt der Bundesrat zu. Die Offensive stützt sich auf vier Pfeiler: eine nationale Impfwoche, zusätzliche mobile Impfstellen, persönliche Informationsangebote und Gutscheine für erfolgreiche Impfberatung . Vor allem letzterer hat bereits viel zu reden gegeben.

Nun können sich die Kantone zu den Plänen äussern. Am 13. Oktober entscheidet der Bundesrat. Wir listen euch auf, was die einzelnen Kantone dazu sagen. Die beiden grossen Kantone Bern und die Waadt hatten 20 Minuten bis zum Mittwochnachmittag noch keine Auskunft gegeben.

Aargau

Der Kanton äussert sich kritisch zum Anreiz mit einem Gutschein. Grundsätzlich können Gutscheine als Anreizsysteme Wirkung zeigen. Der Regierungsrat erachtet den Ressourcenaufwand für die Prozessdefinition und die Implementierung der Auszahlungs- und Einlösungsprozesse der Bera terg utscheine jedoch als zu hoch. Auch können Personen, die die Impfung ihren Freunden u nd Freundinnen u nd Kollegen und Kolleginnen bereits erfolgreich empfohlen haben, dies als unfair erachten.

Basel-Stadt

Basel-Stadt ist einer der wenigen Kantone, der einen «Beratergutschein» für sinnvoll erachtet. Dabei will der Regierungsrat aber, dass die Kosten für die Gutscheine vom Bund übernommen und die Abrechnungsmodalitäten mit den Kantonen praktikabel ausgestaltet werden.

Zürich

Bern

Für die Berner Kantonsregierung würde die Einführung von finanziellen Anreizen zur Impfung einen «gefährlichen Präzedenzfall» in der Schweiz schaffen, wonach Geimpfte und Ungeimpfte ungleich behandelt würden. Zudem seien die Pläne nur schwer umsetzbar. Der Bund solle die Mittel stattdessen an die Ärzte, Apotheken und das Gesundheitspersonal weitergeben.

Und auch in Luzern will man weiterhin auf die bestehenden Anreize und Möglichkeiten zur Impfung setzen.

Die Verantwortlichen im Kanton Aargau lehnen den Vorschlag einer Beraterprämie für die erfolgreiche Vermittlung einer nicht geimpften Person ab. In den meisten anderen Kantonen sieht es ähnlich aus.

Wallis

Der Staatsrat ist der Ansicht, dass diese Gutscheine in der Bevölkerung schlecht ankommen und die gesamte Impfkampagne in Frage stellen könnten. Dieser Ansatz könnte auch Menschen diskriminieren, die bereits geimpft sind. Sie unterstützt deshalb die Umsetzung dieser vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahme nicht. Es könnten alternative Vorschläge, wie serologische Tests , entwickelt werden. Dies könnte Menschen ohne Antikörper davon überzeugen, im Zweifelsfall den Sprung zu wagen, oder Menschen mit ausreichenden Antikörpern nur eine Dosis zu verabreichen. Dies sind gezielte und daher willkommene Anreize.

Solothurn

Ähnlich wie im Aargau und dem Wallis tönt es auch in Solothurn. Die dortigen Verantwortlichen lehnen die Idee der Impfgutscheine sowohl aus praktischen als auch aus moralischen Gründen ab. Durch deren Einsatz könnte in der Bevölkerung eine zu grosse «Forderungshaltung» entstehen. Die finanziellen Mittel sollten stattdessen in eine nationale Impf-Hotline investiert werden.