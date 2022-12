«Ist das Kunst oder kann das weg?» – diese Frage stellten sich so manche, welche das Werk «Circuit Flow» im neuen Bistro des FC Tössfeld beäugten. Die Wand- und Deckenmalerei erinnerte Kritikerinnen und Kritiker an Kinderzeichnungen – und zwar an sehr teure, zumal die Dekoration in Blau rund 28’000 Franken gekostet hat. So umstritten das Kunstwerk ist, so viel Aufmerksamkeit zog es in den vergangenen Tagen auf sich – Medien berichteten darüber bis über die Landesgrenzen hinaus.