1 / 9 Das 5G-Netz wird in der Schweiz fortlaufend ausgebaut. Auf der Lenzerheide installierten Techniker 2019 die erste 5G-Antenne. Nun wurde der Empfang in der Schweiz von Telecomexperten des «Connect»-Magazins getestet. Das Resultat: Swisscom und Sunrise teilen sich den ersten Platz, wenn es um den 5G-Empfang geht. REUTERS Besonders gute Noten erhalten die Schweizer Anbieter für den Empfang im Zug. «Swisscom, Sunrise und Salt zeigen, wie Mobilfunkversorgung im Zug aussehen sollte», urteilen die deutschen Tester. In ihrer Heimat ist der Empfang im Zug an vielen Orten meist eher schlecht als recht. Urs Jaudas/Tamedia AG In der Gesamtwertung liegt die Swisscom mit 960 von 1000 möglichen Punkten auf dem ersten Platz. Testurteil: «Überragend» REUTERS

Darum gehts «Connect» führt jährlich einen Mobilfunktest in der Schweiz durch.

Dabei werden die hiesigen Handyanbieter ausführlich getestet.

Die Swisscom hat den Test mit knappem Vorsprung gewonnen.

Erstmals wurde auch die Datenübertragung mit 5G gemessen.

Mit welchem Schweizer Mobilfunkanbieter kann ich am besten streamen, surfen und telefonieren? Die Experten vom deutschen «Connect»-Magazin haben eine Antwort auf diese Fragen. Sie haben im Oktober einen grossen Netztest in der Schweiz durchgeführt. Platz 1 geht zum dritten Mal in Folge an Swisscom. Der Anbieter holte 960 von 1000 möglichen Punkten. Sunrise landet mit 955 von 1000 Punkten auf dem zweiten Rang. Während die ersten beiden Plätze das Prädikat «überragend» erhalten, holt sich Salt mit 926 von 1000 Punkten den dritten Platz und damit das Urteil «sehr gut».

Den Gesamtsieg konnte sich Swisscom aufgrund einer leicht besseren Wertung bei den Sprachverbindungen sichern. Dort entschieden unter anderem Faktoren wie Rufaufbauzeit und Sprachqualität. Zum Testergebnis haben verschiedene Kategorien beigetragen. Die Datenverbindung macht fast die Hälfte des Resultats aus. Dabei wurden Website-Aufrufe, Youtube-Videos und Datei-Downloads getestet. Sunrise kann laut den Testern die schnellsten Messresultate in Gross- und Kleinstädten liefern. Gute Noten erhalten die Anbieter auch für den Empfang im öffentlichen Verkehr. «Sie zeigen, wie Mobilfunkversorgung im Zug aussehen sollte», so das Urteil der deutschen Tester, die in ihrem Heimatland oft mit schlechtem Empfang im Zug zu kämpfen haben.

5G-Award für die Schweiz

Erstmals wurde beim «Connect»-Test auch der 5G-Empfang getestet. «Die Mobilfunktechnologie spielt bereits eine wichtige Rolle», heisst es in einer Mitteilung. Im internationalen Vergleich sind die Schweizer Anbieter auf einem hohen Niveau, so das Fazit. «Swisscom und Sunrise bieten die jüngste Mobilfunkgeneration nicht nur in den Städten, sondern auch in hohem Mass ausserorts an – und liegen bei 5G gleichauf.» Darum teilen sich die zwei Anbieter den 5G Innovation Award, der von «Connect» erstmals vergeben wurde.

So wurde getestet

Vom 21. bis zum 31. Oktober 2020 hat «Connect» zusammen mit dem Netztestpartner Umlaut die Messungen in der Schweiz vorgenommen. Insgesamt waren die vier Testfahrzeuge, bestückt mit je sechs Smartphones auf mehr als 22’000 Kilometern in der Schweiz, Deutschland und Österreich unterwegs. Dabei wurden total mehr als 400’000 Daten- und knapp 50’000 Sprach-Samples aufgezeichnet. Dazu kamen noch die Daten von knapp einer halben Millionen Crowdsourcing-Nutzern.

Der Netztest wird jedes Jahr durchgeführt. 2019 kam es laut «Connect» zu Manipulationsversuchen mit der Crowdsourcing-App, über die Dritte anonym zum Test beitragen können. Durch das Vorgehen hätte in der Theorie die Bewertung von Netzbetreibern nach oben getrieben werden können, sagten die Experten. Tester filterten jedoch die unter Verdacht stehenden Teilnehmer aus den Daten heraus – noch bevor die Auswertung erstellt wurde.