Amtszwang in Buchrain?: Das sagen Gemeinderäte, die in ihr Amt gezwungen wurden

Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) tritt zurück und am 25. September wird an der Urne seine Nachfolge gewählt. Doch bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen hat sich niemand freiwillig gemeldet, um als Kandidat oder Kandidatin anzutreten.

Nun wird den Stimmberechtigten eine Blankoliste zugestellt, auf die grundsätzlich jede in Buchrain wohnhafte, volljährige Person gesetzt werden kann – wer am meisten Stimmen kriegt, muss das Amt übernehmen.

Amtszwang

Genau dies ist 2019 Remo Degonda in der Gemeinde Hospental UR passiert. Weil er mit 14 Stimmen am zweitmeisten Stimmen erhielt und in Uri wie in Luzern Amtszwang herrscht, musste er das politische Amt übernehmen. «Jetzt bin ich es halt», meinte damals Remo Degonda gegenüber SRF.