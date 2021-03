61,5 Prozent gaben laut einem Barometer der Uni Zürich vor zwei Wochen an, sich gegen Corona impfen zu lassen. Auch wenn sich tatsächlich all diese Impfwilligen piksen liessen bis im Sommer, müssten wegen den Ungeimpften wohl auch danach Massnahmen wie Masken oder Abstandsregeln aufrechterhalten werden, erklärte das BAG. Ansonsten käme es bei den Ungeimpften zu einer vierten Welle .

«Mir fehlt das Vertrauen in die Behörden und in die Impfstoffe. Wenn das BAG zuerst sagt, Masken nützen nichts, dann aber umschwenkt, ist das nicht glaubwürdig. Dasselbe bei der Verzerrung der Positivitätsrate, mit der Massnahmen begründet werden. Dass es wegen den Ungeimpften zur 4. Welle kommt und wegen uns alle weiter Masken tragen müssen, ist eine unsägliche Drohung.

Daran glaube ich nicht. Es gibt bereits mehr als 500’000 Personen mit Antikörpern, wahrscheinlich mit der Dunkelziffer noch sehr viel mehr. Und auch bei einer neuen Welle bei den Ungeimpften im Sommer muss man sich fragen: Sind die geplanten Massnahmen dann verhältnissmässig? Jeder hat die Möglichkeit, sein Risiko zu dosieren. Pro Jahr sterben 9500 Menschen in der Schweiz am Rauchen. Deswegen hat man das Land aber nie dichtgemacht.»

«Mich stimmen vor allem die Entwicklungszeit und der Wettbewerb zwischen den Konzernen kritisch. Es ging alles so schnell. Jetzt beim Coronavirus gab es direkt mehrere Impfungen von verschiedenen Unternehmen, ich darf aber nicht auswählen, welchen Impfstoff ich will. Das finde ich komisch und macht auf mich keinen seriösen Eindruck.

Zudem gibt es noch keine Langzeitstudien zur Wirkung der Impfung. Ich weiss also nicht, was die Impfung mit meinem Körper macht. Jetzt versuchen die Behörden, Druck auf die auszuüben, die nicht geimpft werden wollen. Aber ich fühle mich nicht schuldig, wenn ich mich nicht impfen lasse. Ich habe zudem kein Problem damit, noch ein bisschen länger eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Wenn ich in ein paar Jahren dann sehe, dass die Impfung sicher ist und es seriöse Studien dazu gibt, impfe ich mich gerne.»