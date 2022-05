Das sagen Natascha und Yeliz zur neuen Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht

Eine Anwältin ihres Ex fordert von Koc, angebliche Sachverhalte richtigzustellen. Konkret gehe es dabei um einen Flug nach Thailand, den die Reality-TV-Darstellerin für ihren Ex bezahlt haben soll.

Auch seine Ex meldete sich auf Instagram zu Wort – überraschend versöhnlich.

Nun äussert sich Mama Natascha Ochsenknecht (57) erstmals zur Frau an der Seite ihres Sohnes.

Jimi Blue Ochsenknecht schwebt mit seiner neuen Freundin, der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (23), auf Wolke sieben. Mittlerweile postet der Schauspieler fast schon regelmässig kurze Videos, in denen das Paar innig rumknutscht oder er sie liebevoll «Schatzi» nennt.

Über das Glück ihres 30-jährigen Sohnes zeigt sich auch Mama Natascha Ochsenknecht (57) zufrieden: «Ich freue mich, wenn meine Kinder glücklich sind. Das ist das Wichtigste!», sagt sie zum « Promiflash »-Magazin. Weiter verrät die Designerin, dass sie sich bereits kennen gelernt haben. Dabei betont sie: «Wir sind eine Familie, wir sehen uns alle ständig», und genau zu diesen Treffen sei auch Laura stets eingeladen und willkommen. Ob die beiden allerdings gut zusammenpassen, wolle Natascha offenbar nicht kommentieren: «Das muss Jimi beurteilen. Mir ist es wichtig, dass sie happy sind, und das sieht ja so aus», sagt sie nüchtern.

Auch Yeliz zeigt sich versöhnlich

Erstaunlich nette Worte findet auch Yeliz Koc für die Neue ihres Ex-Freundes. In einer Instagram-Frage-Antwort-Runde will ein Fan der 28-Jährigen nämlich wissen, ob sie noch Kontakt zu Jimi hat und was sie von seiner Laura-Marie hält. Die Reality-TV-Darstellerin weicht aus und antwortet: «Er kann jederzeit anrufen und seine Tochter über Facetime sehen und natürlich auch vorbeikommen. Seine Freundin darf Snow kennen lernen, wenn die beiden das möchten.»