Von «unentschuldbar» bis «kann passieren»

Das sagen Politiker zur BAG-Pannenserie

Am Freitag teilte das Bundesamt für Gesundheit den Tod eines jungen Mannes mit, der noch lebte. 20 Minuten hat mit Parlamentariern aller Fraktionen gesprochen und sie gefragt, ob man dem Amt noch glauben kann.

von Steve Last

Kann sich die Bevölkerung auf die Informationen des BAG verlassen?

Thomas Aeschi (SVP): «SP-Bundesrat Alain Berset muss nun endlich durchgreifen. Das ist nicht mehr entschuldbar», sagt SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi zu den Pannen beim BAG. Es sei immer wieder die Rede von Einzelfällen gewesen, wo man nachbessern werde. «Doch systematisch und organisatorisch wurde nichts aufgearbeitet», so Aeschi.

Yvonne Feri (SP): «Ich finde, man kann sich darauf verlassen», sagt Yvonne Feri, Aargauer SP-Nationalrätin. Geschätzt 90 Prozent der Informationen des BAG seien korrekt. Zwar komme es zu Fehlern. «Das kann aber bei der Arbeit passieren, auch wenn es unschön ist», sagt sie.

Marianne Binder (CVP): «Die Bevölkerung muss sich auf die Informationen verlassen können», hält die Aargauer CVP-Nationalrätin Marianne Binder fest. Sonst schwinde das Vertrauen in die Behörde. «Und das ist das Unheilvollste, das während einer Pandemie passieren kann. Daten sind Grundlagen für politische Entscheide», so Binder. Sie weist aber ebenso darauf hin, dass man sich auch darüber freuen könne, dass der für tot erklärte junge Mann noch lebt, statt sich über die Falschmeldung zu ärgern.

Marcel Dobler (FDP): «Das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörde wurde geschädigt», konstatiert der St.-Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler. Die von Bundesrat Alain Berset angekündigten Konsequenzen müssten glaubwürdig umgesetzt werden. Bei Datenmeldungen müsse es eine «Nulltoleranz für Fehler», geben, so Dobler.

Franziska Ryser (Grüne): «Das BAG hat in den letzten Monaten viel kommuniziert, und die Anzahl der Falschmeldungen war verhältnismässig klein», betont Franziska Ryser, Grünen-Nationalrätin aus St. Gallen. Man sollte nicht das Vertrauen verlieren, sondern stattdessen schauen, wie es zum Fehler kam, und diesen dann korrigieren.

Jörg Mäder (GLP): «Das BAG kommuniziert extrem viel, und das Meiste davon ist korrekt und glaubhaft», hält Jörg Mäder, Zürcher GLP-Nationalrat, fest. Er warnt davor, Perfektion zu verlangen. «Sonst kann man gar nichts mehr glauben», sagt er. Zudem weist er darauf hin, dass unter anderem Corona-Skeptiker hier ansetzen würden: «Sie prangern einzelne Fehler an, haben aber an ihre eigene Quelle – wie etwa Facebook-Posts – keinerlei Qualitätsansprüche. Ihnen gefällt einfach, was dort geschrieben steht.»

Wie erklären Sie sich die Fehler beim BAG?

SVP: «Es herrscht offensichtlich Führungsmangel. Alain Berset hat eines seiner Bundesämter nicht im Griff», sagt Aeschi. Man habe den ganzen Sommer Zeit gehabt, in den Problembereichen Anpassungen vorzunehmen. «Getan wurde anscheinend nichts», kritisiert Aeschi. Berset lasse das Amt einfach machen und nehme seine Führungsverantwortung nicht wahr.

SP: Das Amt stehe unter grossem Druck, so Feri. «Die Arbeitsbelastung ist in den letzten Monaten stark gestiegen. Ich glaube nicht, dass es sich um strukturelle Probleme handelt oder es an Kompetenz mangelt», so die SP-Nationalrätin. Am Ende müsse aber die Departementsleitung die Situation beurteilen.

CVP: «Ich kenne die Abläufe im BAG zu wenig, um das zu beurteilen», stellt Binder klar. Am Ende liege die Verantwortung bei Bundesrat Alain Berset, sicherzustellen, dass die Daten korrekt kommuniziert werden. Zudem fordert die Nationalrätin, dass die Daten so eingeordnet werden, dass sich die Bevölkerung ein plausibles Bild über die Gefahrenlage machen kann. «Fallzahlen sind eine Sache, aber wenn ich sie nicht in ein Verhältnis setzen kann zu der Menge der Tests oder zu den Krankheitsverläufen oder der Lage in den Spitälern, ist das einfach unbefriedigend», sagt sie.

FDP: «Zu den fehlerhaften Datenmeldungen kam es, weil sie gefaxt und die Handschriften falsch interpretiert wurden», sagt Dobler. Deshalb fordert er ein Faxverbot für die Übermittlung. «Ich kann nicht nachvollziehen, wie der Bund einerseits eine Maskenpflicht einführen, andererseits die Kantone nicht dazu verpflichten kann, die Daten digital zu übermitteln. Ein Tool dafür gibt es bereits», sagt er.

Grüne: «Die Fehler sind sicher nicht aus Unwissenheit oder mangelnder Kompetenz entstanden», sagt Ryser. Übertragungsfehler würden überall passieren, wo Menschen arbeiteten. Dies sei zwar ärgerlich und müsse analysiert und korrigiert werden, das sei aber auch geschehen. Ryser warnt auch davor, sich zu sehr auf die neuesten Zahlen zu fixieren: «Viel wichtiger ist die Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg», sagt sie. Zudem fordert sie, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben wird: «Fax ist im Gesundheitsbereich noch weit verbreitet, nicht zuletzt weil Patientendaten nicht einfach so ohne Verschlüsselung per E-Mail verschickt werden können. Hier besteht jedoch Nachholbedarf», so Ryser.

GLP: «Das BAG musste vor der Corona-Krise nie so zeitnah kommunizieren», so Mäder. «Sie haben dort in den letzten Monaten wahrscheinlich öfter angerufen als in den letzten fünf Jahren», sagt er zu 20 Minuten. Dies sei der Situation geschuldet. Für das Amt bedeute das aber, dass die Angestellten sehr schnell lernen mussten, mit der neuen Kadenz umzugehen. «Das stand nie in ihrem Jobprofil», betont er.

Woher beziehen Sie ihre Informationen?

SVP: «Es muss nicht alles über das BAG laufen», so Aeschi. Bundespolitiker könnten auf die Parlamentsbibliothek zugreifen. Zudem habe die SVP eigene Kontakte zu Experten an Universitäten oder zu Ärzten und Epidemiologen. Ausserdem stelle die SVP in mehreren Kantonen Gesundheitsdirektoren, mit denen man sich im Austausch befinde.

SP: «Natürlich aus der Medienwelt und vom BAG», sagt Feri. Ihre Informationsquellen seien sehr vielfältig. Zusätzlich habe sie als Mitglied der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Zugang zu weiteren Daten und Berichten.

CVP: «Ich spreche mit Fachleuten, studiere meine Kommissionsunterlagen und informiere mich in den Medien», sagt Binder. Die Informationslage sei derzeit aber unübersichtlich, was in der schwierigen Lage nicht nur an den Behörden liege. In einem Vorstoss habe sie eine Expertengruppe aus Wissenschaft, Behörden und Politik gefordert, welche die ganze Situation breit analysiere, aufarbeite und Lehren daraus ableite. «Antworten auf alle Fragen müssen an einem Ort zusammengetragen werden», sagt sie. Die Medienberichterstattung betrachtet Binder indes mit «kritischer Distanz»: Sie kritisiert zum Beispiel, dass Daniel Koch zu Beginn der Krise «auf einen Sockel gehoben» wurde, von dem er nun «heruntergerissen» werde.

FDP: «Leider vor allem aus den Medien», sagt Dobler. Als Parlamentarier sei man sehr stark unterversorgt, was Informationen angehe. Die Situation sei «stark verbesserungswürdig».

Grüne: «Ich informiere mich aus verschiedenen Quellen», sagt Ryser. «In den parlamentarischen Kommissionen können wir Informationen direkt von den zuständigen Behörden anfordern und bei Unklarheiten das Gespräch suchen», erklärt sie. Zudem ziehe sie Medien herbei, die zusammenfassend berichteten.