Damit endet die Pressekonferenz auch schon, die vor allem aus Fragen der Journalisten an Xherdan Shaqiri, seine Rückkehr und seine Rolle in der Nationalmannschaft bestand. Über den morgigen Gegner Deutschland wurde kaum ein Wort verloren, auch das Interesse das Journalistinnen und Journalisten vor Ort hielt sich doch deutlich in Grenzen.