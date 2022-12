Nati-Pressekonferenz live: Murat Yakin und Breel Embolo vor Portugal-Spiel

«Die Selektion hat sich so festgelegt, dass einige Spieler in Form sind und fit sind. Zeki Amdouni habe ich im Sommer eingeladen und er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Der Transfer zu Basel war aber ein grosser Schritt. Aber ich rede lieber über die Spieler, die hier sind. Fakt ist: Wir haben viele talentierte Spieler in der Schweiz»