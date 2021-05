Nati-Stars auf dem Markt? - Das sagen Zakaria, Shaqiri und Xhaka über die Wechselgerüchte

Xherdan Shaqiri

Immer wieder gibt es Gerüchte über einen Abgang von Xherdan Shaqiri beim FC Liverpool. Sein Vertrag läuft noch bis 2023 – bei Trainer Klopp ist der 29-Jährige jedoch nicht erste Wahl. Laut «The Athletic» gehört Shaqiri zu den Spielern, die den Club im Sommer verlassen dürfen. Der «Liverpool Echo» nannte kürzlich Lazio Rom, FC Sevilla und Fenerbahce Istanbul als mögliche Interessenten von Shaqiri. Der Nati-Star sagt dazu vielsagend: «Im Fussball weiss man nie, was passiert. Ich mache mir im Moment aber keinen Stress und konzentriere mich nur auf die Nati. Was in Zukunft kommen wird, werden wir dann sehen.»

Granit Xhaka

Ein aktuelles Gerücht in Italien dreht sich um unseren Nati-Captain Granit Xhaka. Star-Trainer José Mourinho will den Schweizer gemäss mehreren Medienberichten im Sommer zur AS Roma locken, wo der Portugiese künftig Trainer ist. Xhaka soll der Anführer im Mittelfeld Roms werden. Der 28-Jährige hat bei Arsenal noch Vertrag bis Sommer 2023 – die Londoner sollen mindestens 25 Millionen Euro für Xhaka fordern. «Es ist ein Signal und eine Anerkennung, dass wir gute Spieler haben und diese auf den Listen der guten Vereine sind. Das ist ganz normal», sagt Nati-Coach Vladimir Petkovic zu den Gerüchten. Granit Xhaka selber will derweil nichts von diesen Gerüchten wissen: «Ich lese die Gerüchte, aber ich bin momentan zu 100 Prozent auf die Nationalmannschaft fokussiert und das ist aktuell wichtiger als Arsenal, Roma oder andere Vereine.»