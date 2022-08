Das sagt Andrina Santoro über die Bachelor-Rolle ihres Ex-Freundes Kenny

1 / 19 Nach 14 Monaten als Paar haben Ex-Bachelorette Andrina und ihr Auserwählter Kenny sich im Mai 2021 gemeinsam zu einer Trennung entschlossen. Hier gibts die herzigsten Pärli-Pics der Fitness-Influencerin und des Architekturstudenten aus gemeinsamen Tagen. Instagram Als Bachelorette hat Andrina am 24. März 2019 die letzte Rose an Kenny verliehen. Zum einjährigen Jubiläum ihrer Liebe postete die 26-Jährige unter anderem dieses Bild. Instagram Anfang 2020 schwärmte Andrina gegenüber 20 Minuten: «Ab der letzten Rosennacht waren wir wie Magnete, die einander anziehen. Damit hätten wir null gerechnet.» Instagram

Darum gehts Der Zürcher Kenny Leemann (26) ist der neue Schweizer Bachelor – ein bekanntes Gesicht.

2019 ging er aus der Staffelsieger von «Die Bachelorette» hervor und verliebte sich in Andrina Santoro (29).

Mit 20 Minuten spricht die ehemalige Rosenkavalierin über das Engagement ihres Ex-Freundes.

Trash-TV-Fans kennen den neuen Bachelor Kenny Leemann (26) bereits bestens. Der Züricher ging 2019 als Staffelsieger von «Die Bachelorette» hervor und eroberte damals das Herz von Andrina Santoro. Die beiden waren während 14 Monaten ein glückliches Paar, doch «aus den Gefühlen wurde Gewohnheit» und sie trennten sich.

Dass ihr Ex nun erneut in der Kuppel-Show nach der grossen Liebe sucht, überrascht Andrina nicht. «Schon während des Drehs meiner Staffel haben Kenny und die Produktion immer gescherzt, dass er der nächste Bachelor wird, wenn es mit der Liebe nicht klappt», verrät die Fitnessunternehmerin im Gespräch mit 20 Minuten. Von seiner Teilnahme habe sie auch erst am Dienstag erfahren. «Wir hatten länger keinen Kontakt mehr», offenbart die 29-Jährige. «Als ich es aber erfahren habe, habe ich ihm direkt gratuliert. Ich freue mich wirklich für Kenny und wünsche ihm Glück bei seinem neuen Liebesabenteuer.»

Kann man im TV die Liebe fürs Leben finden? Klar, man kann ihr überall begegnen. Ich bin skeptisch, schliesse es aber nicht aus. Nein, man sieht es ja an den vielen gescheiterten Kuppelshow-Beziehungen.

«Kenny muss gewissen Themen Ernsthaftigkeit schenken»

Als einstige Bachelorette ist sich die Zürcherin sicher, dass der angehende Architekt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner Art begeistern wird: «Er ist super ehrlich und spricht so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Gleichzeitig hat er viel Humor und besticht mit Bodenständigkeit.» Ähnlich sollte auch die Zukünftige ihres Ex-Freundes ticken. «Kenny mag es, wenn eine Frau weiss, was sie will und mit beiden Beinen im Leben steht. Gleichzeitig muss sie auch über sich selber lachen können und sportlich sollte sie sein, denn das ist seine grosse Passion.»

Doch auf was muss sich seine Auserwählte in einer Beziehung mit ihm einstellen? Eine klare Antwort liefert Andrina nicht. Nur soviel: «Ich bin mir sicher, dass sich Kenny in den letzten Monaten weiterentwickelt und eine Lernkurve hingelegt hat. Mit mir war es seine erste richtige Beziehung und er ist damals frisch von daheim ausgezogen.» Für seine Zukunft hat die Influencerin einen Tipp: «Er soll seine freudige Art beibehalten, doch gewissen Themen die notwendige Ernsthaftigkeit schenken.»

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.