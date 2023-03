Das sagt Alain Berset zum Panzer-Wunsch aus Deutschland

Bundespräsident in New York : Das sagt Berset zum Panzer-Wunsch aus Deutschland

Bundespräsident Alain Berset hat in New York vor Journalisten die Neutralität der Schweiz verteidigt. Zudem müsse der Rechtsrahmen eingehalten werden, sagt er mit Blick auf die Waffenexport-Fragen.

1 / 6 Alain Berset sagte, dass jetzt nicht die Zeit für Änderungen sei. Auch Ausnahmen könne man nicht machen. REUTERS Berset traf UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in New York. (6. März 2023) REUTERS Deutschland will Schweizer Leopard-Panzer zurückkaufen. (Symbolbild) 20min/Simon Glauser

Darum gehts Deutschland will Schweizer Leopard-Panzer und dessen Vorgänger abkaufen.

Bundespräsident Alain Berset äussert sich dazu skeptisch.

In New York verteidigt er Position der Schweiz.

Die Schweiz hat angesichts des Ukraine-Kriegs ihre in der Verfassung verankerte Neutralität bekräftigt und sich hinsichtlich etwaiger Waffenlieferungen in die Ukraine weiterhin unnachgiebig gezeigt. «In Anbetracht unseres rechtlichen Rahmens in der Schweiz sind Waffenexporte nicht möglich», sagte Bundespräsident Alain Berset am Dienstag in New York vor Journalisten. «Für die Regierung und den Bundesrat müssen und wollen wir diesen Rechtsrahmen beibehalten.»

Berset verteidigte die traditionelle «sehr vorsichtige und moderate» Position seines Landes und äusserte sich in diesem Zusammenhang auch skeptisch zur Nachfrage aus Deutschland hinsichtlich eines Rückkaufs ausgemusterter Leopard-Panzer. Zwar würden derzeit Änderungen an den Rahmenbedingungen vom Parlament diskutiert. Doch es sei «nicht die Zeit für Änderungen und wir können keine Ausnahmen machen», sagte der Schweizer Bundespräsident am Rande einer Sitzung des UN-Frauenrechtsrates.

Neutralitätsdebatte wieder aktuell

Deutschland hatte die Schweiz Ende Februar um die Genehmigung für einen Rückkauf stillgelegter Leopard-Panzer durch den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall gebeten. Da die Schweiz aufgrund ihres Neutralitäts-Grundsatzes keine Waffen in Kriegsländer liefern darf, versicherte Berlin, die Panzer nicht in die Ukraine zu schicken.

Die Panzer sollen die Lücken füllen, die durch Lieferungen an die Ukraine in Deutschland oder bei den Nato- und EU-Partnern entstanden sind. Die Schweizer Armee hat 134 Leopard-2-Panzer im Einsatz sowie 96 eingelagerte Leopard-2-Panzer. Die Panzer werden regelmässig getestet, wurden aber nicht modernisiert.

Die Neutralitätsdebatte hat hierzulande seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine an Aktualität gewonnen. Während die von der Europäischen Union gegen Russland verhängten Sanktionen mitgetragen werden, zeigt sich die Schweiz in Bezug auf seine militärische Neutralität bislang unnachgiebig. Im Parlament werden jedoch verschiedene Initiativen zur Lockerung der Regelungen diskutiert, eine Entscheidung wird aber erst in einigen Monaten erwartet.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.