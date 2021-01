1 / 3 Daniel Koch ist neu medizinischer Berater der Fussball-EM. Foto: Reuters Die EM soll im Sommer mit möglichst vielen Fans stattfinden. Foto: Reuters Bei der EM trifft die Schweizer Nati mit Shaqiri auf Italien, Wales und die Türkei. Foto: Freshfocus

Darum gehts Daniel Koch hat eine neue Aufgabe.

Er ist medizinischer Berater der Fussball-EM.

Seine Aufgabe? Schauen, dass möglichst viele Fans ins Stadion dürfen.

Zu einer Impflicht will der 65-Jährige nicht gross was sagen.

Daniel Koch hat eine neue Aufgabe. Nachdem der BAG-Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten nach der ersten Corona-Welle im vergangenen Mai in Ruhestand trat, übernimmt er nun eine nächste grosse Aufgabe. So hat am Donnerstagabend die Uefa den 65-Jährigen zum medizinischen Berater der Fussball-EM ernannt. Er soll schauen, dass im Sommer bei der verschobenen EM (11. Juni bis 11. Juli) «das Publikum maximiert und die Gesundheitsrisiken minimiert» werden. Dies teilte der europäische Fussballverband mit.

Doch wie kam es dazu? Gegenüber 20 Minuten meint Koch kurz und bündig: «Ich bin angefragt worden.» Damit hat Koch sicherlich recht. Schliesslich ist ohne Anfrage das Übernehmen einer Beraterfunktion auch schwierig. Tatsache ist aber wohl, dass die Uefa um die Expertise des 65-jährigen Schweizers weiss. Denn auch nach seiner Verabschiedung in den vermeintlichen Ruhestand war Koch stets ein gefragter Mann.

Beim SC Bern half er beispielsweise im vergangenen Herbst mit, ein Schutzkonzept zu erstellen. Dank diesem durften anfangs Oktober in zwei Heimspielen je 6750 Fans ins Stadion. Solange bis neue Verschärfungen kamen. «Seine Expertise wird von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, der Uefa, den Ausrichterverbänden und den Austragungsstädten zu helfen, einen Weg zur Maximierung der Zuschauerzahlen bei der EM in diesem Sommer zu finden», weiss so auch Uefa-Präsident Aleksander Ceferin.

«Gesundheit der Fans steht im Vordergrund»

Die Aufgabe Kochs: Schauen, dass die EM mit möglichst vielen Fans stattfinden kann. Gibt es sonst noch eine? «Ich kann Ihnen nicht gross was Neues erzählen, als das, was schon bekannt ist. Ich berate die Uefa in Bezug auf die Europameisterschaft im Sommer», meint Koch. Er sei jedoch optimistisch, dass das Turnier auf sichere Weise und mit so vielen Fans wie möglich ausgetragen werden könne. Und das ist Koch wirklich wichtig, gegenüber 20 Minuten betont er nochmals: «Es kommt auf die verschiedenen Länder und deren Regeln darauf an, doch ich bin optimistisch.»