In gewissen Kantonen gehen die Neuinfektionen zurück. In anderen hingegen steigen die Zahlen. In Hinsicht auf die kalten Monate, ist noch keine Sicherheit in Sicht. Jetzt müsse man die Auslastung in den Spitälern im Auge behalten. Es sei nicht möglich, einfach so, neue Intensivplätze zu eröffnen. Es fehle schlicht an Fachpersonal.