«Schweigeminute für das Virus»Das sagt das Netz zur Corona-Infektion von Zlatan Ibrahimovic

Die Infektion, die andere Fussballer vielleicht ins Grübeln bringen würde, macht den 38-jährigen Altstar nicht nervös. Überhaupt nicht. So legt sich der Stürmer der AC Milan auf Twitter bereits mit dem Virus an. «Corona war so mutig, mich herauszufordern», lässt er verlauten. Und: «Schlechte Idee.» Er zeige keine Symptome und sei noch tags zuvor negativ getestet worden.