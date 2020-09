Das sagt das neue Haus von Kendall Jenner über sie aus

1. Sie will ein bisschen angeben (und es klappt)

«Es war schon immer ein Traum von mir, in ‹AD› zu sein», schreibt Kendall auf Insta . Warum? «Weil ich so endlich meine geheime Liebe zu Immobilien zeigen kann», erklärt sie.

2. Sie kauft ihre Kunst in der Schweiz

Das Werk der Künstlerin Barbara Kruger hat Kendall Jenner an der Art Basel gekauft.

3. Sie hängt ein Vermögen an die Wand

4. Kendall trifft man im Schallplattenladen

«Dieses Soundsystem habe ich zum Geburtstag bekommen, seither stöbere ich oft mit Freunden oft im Plattenladen», erzählt Kendall. Notieren: Beim nächsten Besuch in Los Angeles unbedingt Vintage- und Schallplatten-Shops besuchen und nach Kendall Ausschau halten.

5. Sie ist leicht esoterisch angehaucht

Überall in Kendalls Schlafzimmer finden sich Energieringe aus Kupfer. Um die Bücher am Fussende des Bettes, auf den Lampenschirmen auf dem Nachttischli und um die Wasserflasche. «Keine Ahnung, was die machen, aber es fühlt sich gut an», kommentiert Kendall Jenner ihre Eso-Ader.