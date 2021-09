Niedriglohn - Das sagt das Zurich Film Festival zum 1000-Franken-Gehalt für Chauffeure

In einer Stellenausschreibung hat das Zurich Film Festival erfahrene Fahrerinnen und Fahrer gesucht, die Promis während ihres Aufenthalts in der Limmatstadt herumkutschieren. Der Lohn für zwei Wochen Vollzeit-Einsatz beim «etablierten Chauffeurservice von Mercedez-Benz» beträgt gerade mal 1000 Franken – und liegt damit weit unter dem branchenüblichen Durchschnitt.

Keine Regelung für Volontariate

Doch inwiefern sind solche Niedriglöhne rechtlich zulässig? «Die Kurzeinsätze am ZFF werden als sogenanntes Festival-Volontariat bezeichnet. Analog zu Praktika gibt es in der Schweiz keinen gesetzlich definierten Rahmen für diese Beschäftigungsform», erklärt Niedermüller.

Die Unia setze sich deshalb dafür ein, dass Praktika und Volontariate per Definition einen klar erkennbaren Ausbildungscharakter haben und dadurch den Berufseinstieg begünstigen. Dies ist laut Niedermüller bei der ausgeschriebenen Stelle des ZFF aber nicht der Fall: «Hinter dem Begriff Volontariat verbirgt sich in diesem Fall lediglich ein zeitlich befristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit, dessen Bezahlung kaum einem Drittel des branchenüblichen Lohns im Transport oder Taxigewerbe entspricht.»

Grosse Jobchancen oder vage Versprechen?

Die Veranstaltenden sehen das anders. «Das ZFF ist ein Ort, an dem man mit anderen kulturinteressierten in Kontakt kommen und sich vernetzen kann. Die Volontärinnen und Volontäre knüpfen hier Kontakte, die sie in ihrer beruflichen Laufbahn weiterbringen», heisst es in der Stellungnahme.