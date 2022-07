Veränderter Körpergeruch: An diesen 3 Gründe könnte es liegen

Die Redewendung «sich gut riechen können» kommt nicht von ungefähr – jeder Mensch hat einen individuellen Körpergeruch. Bei den einen zeigt sich dieser nach dem Sport oder im Sommer intensiver, bei anderen weniger. Das ist alles völlig normal und ein Zeichen dafür, dass der Körper genau so funktioniert, wie er soll.

Doch es gibt Einflüsse, die deinen typischen Duft durcheinanderbringen. Ist ein neuer Körpergeruch ein Grund, sich Sorgen zu machen? Wir haben bei Dr. med. Bita Tafrishi, Ärztin mit Schwerpunkt auf minimalinvasive Behandlungen bei der Skinmed Klinik für Dermatologie und Plastische Chirurgie in Lenzburg, nachgefragt.

Dr. med. Bita Tafrishi ist Ärztin mit Schwerpunkt auf minimalinvasive Behandlungen bei der Skinmed Klinik in Lenzburg.

Woher kommt unser Körpergeruch?

Klären wir schnell die Basics: Woher kommt eigentlich der sogenannte Basisgeruch? Für ihn sind zerfallende Proteine verantwortlich, die man in Kombination als MHC-Komplex eines Menschen bezeichnet. Er entscheidet etwa darüber, ob uns jemand sympathisch ist oder nicht.

Dazu kommen dann über den Tag Schweiss, Bakterien und Schmutz aus der Luft, die miteinander reagieren und uns – je nachdem – irgendwann nicht mehr ganz so frisch duften lassen.

Ernährung und Körpergeruch

Eine neue Ernährungsform kann dafür verantwortlich sein, dass du plötzlich anders riechst. Denn unsere Mahlzeiten wirken sich nicht nur auf das aus, was wir ausscheiden (du weisst schon, der Urin nach dem Spargelverzehr), sondern auch auf den gesamten Körpergeruch: «Bestimmte Nahrungsmittel werden verstärkt ausgeschwitzt», erklärt Dr. med. Bita Tafrishi. «Dazu gehören etwa Curry, Knoblauch und Zwiebeln. Der Schweiss nimmt den entsprechenden Geruch an und beeinflusst so den Körpergeruch.»