Gerüchte, dass die Bayern ihn wollen, will der 24-Jährige nicht bestätigen.

Denis Zakaria ist noch nicht wieder bei 100 Prozent. Das weiss er. Er weiss aber auch, dass er das noch gar nicht sein kann. Schliesslich war der Schweizer Gladbach-Star auch mehrere Monate verletzt. Und so sagt er im grossen Interview mit «Sport 1» auch: «Ich merke auf dem Platz, dass ich noch nicht der alte Zak bin. Ich arbeite aber hart an mir und bin sicher, dass er schon bald wieder für alle zu sehen sein wird.»

… zu den Sieg-Chancen gegen die Bayern

«Ganz klar: Wir wollen auch gegen Bayern gewinnen! Dazu brauchen wir eine absolute Top-Leistung. Wir alle wissen, dass Bayern momentan das Mass aller Dinge ist. Wir haben aber schon oft gezeigt, dass wir gegen sie gute Spiele machen können. Einfach ist das aber leider nicht. Es ist immer – neben der Qualität, die man auf den Platz bringt – auch eine Willensfrage. Wir sind eine gute Mannschaft und haben viel Selbstvertrauen. In der laufenden Saison haben wir bereits gegen Mannschaften wie Inter oder Real gute Leistungen gezeigt. Das ermutigt uns, dass wir auch am Freitag etwas mitnehmen können.»

… zu seinem hohen Marktwert (40 Millionen)

«Diese Zahl macht mich persönlich stolz. Mir gibt sie Kraft, damit ich weiter hart an mir arbeite. Ich möchte dafür sorgen, dass diese Zahl in Zukunft noch grösser wird. Hoffentlich klappt das.»

… zur besonderen Beziehung zu Trainer Marco Rose

… zum möglichen Bayern-Transfer und zum definitiven Berater-Wechsel

«Ich habe mit niemandem über einen Wechsel gesprochen. Ich bin zu 100 Prozent auf Gladbach fokussiert und habe noch anderthalb Jahre Vertrag. Und: Der Beraterwechsel von Ex-FCZ-Captain Mathieu Béda zu Lian Sports sei eine schwere Entscheidung gewesen. «Es lag nicht an ihm. Er ist ein super Berater und wie ein Bruder für mich. Ich werde nie vergessen, was er für mich gemacht hat. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich in diesem Bereich eine Veränderung brauche.»