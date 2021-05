Bericht zur Crypto-Affäre - Das sagt der Bundesrat zur CIA-Bespitzelung durch eine Schweizer Firma

Crypto-Affäre

Beim «Fall Crypto AG» geht es um eine nachrichtendienstliche Operation, die ihren Ursprung in den 1970er-Jahren hat. Damals ging die in der Schweiz angesiedelte Firma Crypto AG in den gemeinsamen Besitz amerikanischer Nachrichtendienste und des deutschen Nachrichtendienstes. Die Firma verkaufte an über 100 Staaten vermeintlich verschlüsselungssichere Chiffriergeräte. So konnten über Jahrzehnte die CIA und der BND geheime Nachrichten von Regierungen, Behörden, Botschaften und des Militärs abhören.