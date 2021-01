Nun ist klar: Der Bundesrat verlängert die Corona-Massnahmen um weitere fünf Wochen. Betroffen ist davon unter anderem auch die Gastro-Branche. Bereits im Vorfeld reagierten die Gastronomen mit Unverständnis und Wut auf die Regierungspläne. «Ihr lasst ein Gewerbe wissentlich sterben», schrieb etwa Eveline Neeracher, Präsidentin von GastroBern, in einem offenen Brief an den Berner Regierungsrat.