YB-Trainer Raphael Wicky: «Man muss keine Angst haben, dass wir mit 6 Verteidigern spielen werden»

Es ist die Meldung des Tages: Der ehemalige Schweizer Nationalspieler und Ex-FCB-Coach Raphael Wicky übernimmt den Chefposten an der YB-Seitenlinie. Zuletzt war der Walliser Trainer in der nordamerikanischen MLS. Von 2019 bis 2021 trainierte der 45-Jährige Chicago Fire, den aktuellen Club des Nati-Stars Xherdan Shaqiri. In der Schweizer Super League war Wicky Cheftrainer des FC Basel von 2017 bis 2018.