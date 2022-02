«Maske so halb angezogen» : Das sagt die 20-Minuten-Community zu den Lockerungen

Seit Donnerstag hat der Bundesrat fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben, darunter auch die Maskenpflicht in Läden und am Arbeitsplatz. In der Strassenumfrage haben wir euch gefragt, was ihr davon haltet.

«Es war sehr komisch. Ich bin reingelaufen und habe die Menschen angeschaut, die ihre Masken aufhatten. Dann habe ich mir überlegt, soll ich sie wieder hochziehen oder nicht?», meint David Siegenthaler. Er freut sich auch sehr, dass die Massnahmen im Schnelltempo fallen, nach zwei langen Jahren Pandemie.

Der KV-Lernende Tim Horak war auch etwas unsicher beim Shopping, manche Leute mit Maske, manche ohne. Seine Lösung: so halb anziehen. Livia Keller, ebenfalls KV-Lernende, hatte zuerst gar nicht bemerkt, dass sie bei der Befragung noch eine Maske anhatte: «Ich habe immer noch im Kopf, dass wir die Maske tragen müssen. Das ist normal für mich, weil wir zwei Jahre lang immer Masken anhatten.».

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!