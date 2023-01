Best-of der Kommentare : Das sagt die 20-Minuten-Leserschaft zum Europa-Battle

So verlief am Dienstagabend die Debatte zwischen Christoph Blocher und Nicola Forster.

Am Schluss gaben sie ihre persönliche Meinung dazu.

Am Dienstag diskutierten Europapolitik-Experte Nicola Forster und Alt-Bundesrat Christoph Blocher (SVP) zum Thema Schweiz und EU.

Wie sieht eine gute Beziehung zwischen der Schweiz und der EU aus? Am Dienstag debattierten Europapolitik-Experte Nicola Forster und SVP-Chefstratege Christoph Blocher darüber. Doch auch die Leser und Leserinnen von 20 Minuten gaben in den Kommentaren ihre Meinungen zum Thema ab.

Leser «Aussenspiegel» hat Angst um das Schweizer Mitspracherecht bei der EU . Er bezweifelt, dass die Schweiz in der EU etwas zu sagen hätte: «Immer wieder wird das Mitspracherecht als Vorteil gepriesen, wenn wir bei der EU direkt dabei wären. Aber an den Kleinen sind die Grossen gar nicht (mehr) interessiert. Dies, wenn man bedenkt, dass die Einstimmigkeit bei Entscheiden abgeschafft werden soll. Da ziehen die Grossen dann ihr Ding einfach durch», befürchtet der User.

Die Schweiz als Milchkuh

User «Schnick» fragt sich, warum sich die Schweiz überhaupt wünscht, der EU beizutreten. Die EU versuche immer wieder, die Schweiz anzulocken, so «Schnick». «Warum wohl? Es braucht keine Hochschulbildung, um diese Frage zu beantworten. Diese Diktaturkonstruktion ist bereits gewaltig am Bröckeln, und wir sollen alles was uns lieb, gar heilig ist, aufgeben und als Milchkuh für sie dienen? Nein!»