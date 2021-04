Wegen der Hedgefonds-Skandale soll die CS-Geschäftsleitung keine Boni bekommen. Dies will die Bank an ihrer Generalversammlung am 30. April beantragen. Nach der Publikation der Zahlen gab die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma bekannt, dass sie ein zweites Verfahren wegen der Hedgedonds-Desaster gegen die Credit Suisse eröffnet. Die Finma wolle insbesondere Mängel im Risikomanagement untersuchen. Bereits davor gab die CS bekannt, dass Risikochefin Lara Warner und Investment-Chef Brian Chin noch im April gehen müssen.